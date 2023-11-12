محمد حماد ومروة الحكيم يتبرعان بأرباح أغنية «يرضي مين» لصالح فلسطين

قرر محمد حماد ومروة الحكيم التبرع بأرباح أغنية «يرضي مين» والتي تخطت مشاهداتها 2 مليون مشاهدة بعد مرور أسبوعين على طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب لإغاثة الشعب الفلسطيني عبر جمعية الهلال الأحمر المصري، إزاء الإبادة التي يتعرضون لها من قبل جيش الاحتلال الغاشم.

كلمات أغنية «يرضي مين»

وتأتي كلمات أغنية «يرضي مين» تعبيرًا عن الظلم الإنساني الذي يتعرض له الفلسطينيين الذين اضطروا للتهجير من بيوتهم والنزوح جنوبًا هروبًا من الموت المحتوم الذي لم يفرق بين الأطفال والنساء والمرضى.

وتقول كلمات الأغنية:

يرضى مين؟ رصاصة تيجي في راس جنين

يرضى مين؟ ناس ميّتة ومش مدفونين

مشهد عبث ساكتين له ليه؟

يرضي مين؟ دا الأرض عرض يامؤمنين

يرضي مين؟ مايتشاهدش في الاحتضار

يرضي مين؟ مايتفتحش باب لنار أومال يا ناس فين القصاص؟

يرضي مين ده بجد ألف من له تار! فتحتوا باب

أغنية «يرضي مين» من كلمات عليم، ألحان نور عز العرب، توزيع موسيقي ومكس وماستر محمود يحيى، إخراج الفيديو جريزمان، تسويق جو ديجيتال.

من جهة أخرى، طرح محمد حماد مؤخرا أغنية «وزعت فلوس» عبر موقع يوتيوب من كلمات هاني صارو، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ومكساج عمرو الخضري، تسجيل وماستر محمد جودة.