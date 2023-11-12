«قوى النواب» تناقش أزمة الموظفين المنتدبين مع «التنظيم والإدارة»

أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنها ستتابع مدى التزام الجهات بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن نقل المنتدبين الذين قد استوفوا الشروط المطلوبة للنقل، والتزام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإضافة عبارة «يرجى الرجوع إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في حالة عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء».

النواب يناقش أزمة الموظفين المنتدبين مع التنظيم والإدارة

جاء ذلك على خلفية مناقشة اللجنة البرلمانية برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن عدم تنفيذ إجراءات نقل الموظفين للوحدات المنتدبين إليها على الرغم من انقضاء 4 سنوات على ندبهم، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن الموافقة على نقل موظفي الجهاز الإداري المنتدبين لأكثر من عامين بدرجاتهم، وذلك لتحقيق الاستقرار الأسري.

شدد اللجنة البرلمانية على ضرورة موافتها ببيان من البوابة الإلكترونية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يشمل عدد الموظفين الذين تقدموا بطلبات نقل اعتباراً من تاريخ صدور القانون رقم 6 لسنه 2021 وحتى تاريخه، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.

واتفقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تنظيم زيارة ميدانية إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بغرض التعرف على نظام المسابقات التي يجريها الجهاز.