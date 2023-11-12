«عربية النواب» ترحب بنتائج قمة الرياض وتؤكد ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي

رحبت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، بالقرارات الصادرة عن القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت في الرياض، والتي تناولت تطورات الأوضاع في فلسطين واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية.

وقف التصعيد العسكري واجب لتحقيق السلام الشامل

وأكّد النائب أباظة أنَّ اللجنة تدعم كل الجهود التي تقوم بها الدول العربية والإسلامية، وكذلك التوصيات الصادرة عن قمة الرياض، من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أهمية الاستجابة من جانب المجتمع الدولي لتلك التوصيات، وفي مقدمتها وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل في المنطقة.

توصيات القمة تأتي اتساقًا مع الرؤية المصرية

وشدد على أنَّ استمرار النهج الإسرائيلي في المجازر التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني، لن يؤدي إلا لمزيد من الاحتقان والتوتر سيدفع ثمنه العالم بالكامل.

وأشاد النائب بموقف زعماء وقادة دول العالم العربي والإسلامي، والذي أكد على ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة والفلسطينيين بشكل عام.

وقال النائب: «أغلب التوصيات الصادرة عن القمة جاءت اتساقا مع الرؤية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ اندلاع الأزمة، والتي تركزت على ضرورة وقف التصعيد العسكري، وضرورة التمسك بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة».

وأشار «أباظة»، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى لتصاعد الأحداث، أكّد الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، والتأكيد على الرفض التام لكافة أشكال العنف والتصعيد، فضلا عن جهود فتح معبر رفح لدخول المساعدات، وكذلك استقبال المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.