مدير مجمع الشفاء في غزة: الأطفال يموتون واحدا تلو الآخر بعد نقلهم من الحضانات

قال محمد أبو سليمة، مدير مجمع الشفاء في غزة، إنه عندما حاول بعض النازحين، الذهاب إلى الأماكن، التي قال عنها الاحتلال الإسرائيلي إنها أماكن آمنة، قصفهم الاحتلال، ولا نستطيع إحضارهم إلى المستشفى، لأن إسرائيل تمنع كل شيء يتحرك خارج المستشفى، فمنذ يومين حتى الآن لم تدخل أو تخرج أي سيارة إسعاف من المستشفى.

«أبو سليمة»: طائرات الاحتلال الإسرائيلي فوق المستشفى

وأضاف «أبو سليمة» خلال مداخلته ببرنامج «مساء dmc»، على قناة dmc، مع الإعلامي أسامة كمال، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي فوق المستشفى، والدبابات تحاصر المستشفى من كل مكان، إذ يسيطر عليها ظلام دامس، لا يوجد كهرباء ولا ماء، توقف كل شيء خاصة والعمليات والإشاعة، وأطفال الحضانات يموتون واحدًا تلو الآخر، بعد نقلهم من الحضانة، التي تدفي أجسامهم من البرد.

«أبو سليمة»: أجسام الأطفال لا تستقوي على البرد

وتابع «أبو سليمة» أن أجسام الأطفال لا تستقوي على البرد، وتوفي منهم 3 حتى الآن، وإذ لم تحل المشكلة في الوقت العاجل، سيكون مصيرهم الموت.