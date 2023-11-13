رئيس «مجاهدي سيناء»: نرفض تهجير الفلسطينيين إلى أرض الفيروز

قال الشيخ عبد الله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إنّ سيناء منذ أزمنة بعيدة جدًا، كانت شاهدة على جميع الحروب التي خاضتها مصر من جهة الشرق، مشيرًا إلى أنّ هذه الحروب كانت تهدف في المقام الأول لإقطاع سيناء من مصر.

سيناء أرض غالية

وتابع «جهامة»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أنّ سيناء أرض غالية، وعُطرت بدم شهداء مصر من المحافظات كافة، مشيرًا إلى أنّها مصرية 100%، وأبناؤها يعملون على تأمينها بالتعاون مع القوات المسلحة.

تهجير أبناء فلسطين إلى سيناء أمر مرفوض

ولفت إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي في أثناء احتلاله لسيناء، نظم مؤتمرًا لجميع المشايخ، كي يفرص حماية دولية على أرض الفيروز، لكنّ شيوخ القبائل رفضوا هذا الأمر حينها: «سيناء مصرية، ولن نقبل أي حكم غير مصري، ومن يريد أنّ يتحدث مع سيناء، فليذهب إلى الزعيم جمال عبد الناصر»، مشيرًا إلى أنّ أبناء سيناء خسروا في المعركة الأخيرة ضد الإرهاب أكثر من 500 شهيد، متابعًا أنّ فكرة تهجير أبناء فلسطين إليها تهدف في المقام الأول إلى تصفية القضية الفلسطينية.