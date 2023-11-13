حملة «بشبابها» تجوب الأماكن العامة بكفر الشيخ.. لقاءات لتعزيز الوعي الثقافي

خرج متطوعو حملة «بشبابها» بمحافظة كفر الشيخ، إلى الأماكن العامة وعقدوا لقاءات على المقاهي، والمطاعم، والشوارع وأماكن التجمعات الشبابية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، إذ أعدت الحملة لبرنامج لقاءات متنوعة للشباب ولجميع فئات المجتمع، لتعزيز الوعي السياسي والثقافي، وتوزيع المنشورات التى تقُدم رؤية ورسالة الحملة لتحفيزهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

إطلاق سلسلة من اللقاءات التثقيفية لتعزيز المشاركة السياسية بمراكز الشباب

وحرص الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على تواجده فى اللقاء التحضيري لتدشين الحملة في 25 من أغسطس الماضي، بحضور الشباب من كافة المراكز والمدن والقرى على مستوى المحافظة، مؤكداً إطلاق المديرية لسلسلة من اللقاءات التثقيفية، لتعزيز المشاركة السياسية بمراكز الشباب، واستضافة أساتذة الجامعات المتخصصة في الاقتصاد والعلوم السياسية، لفتح آفاق جديدة للحوار مع الشباب فى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة.

تدشين حملة «بشبابها» لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية

تجدر الإشارة إلى أنّ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد شهد في 20 أغسطس الماضي تدشين حملة «بشبابها» لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية، والتي تُعد الحملة الشبابية المنطلقة من فكر وتنفيذ شباب مصر.

وتأتي حملة «بشبابها» بمحافظة كفر الشيخ بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، رئيس الحملة بالمحافظة دعاء شوقي رئيس الهيئة البرلمانية.