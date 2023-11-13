إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بنطاق 4 قرى بمركز دمنهور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة برئاسة محمد كجك حملات مكبرة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية الزراعة وقوات الأمن.

تأتي الحملات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها ، وكذلك تكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

إزالة 20 حالة تعد على الأراضي

أسفرت الحملات عن إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية، بقرى «الأبعادية، زاوية غزال، ودسونس أم دينار، نديبة» بإجمالي مساحة تجاوزت 2300 متر.

توجيهات نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بإستمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبى بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

من جانبه أكد رئيس المدينة إنه لا تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات علي الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه.

وأشار رئيس مدينة دمنهور إلى أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي.