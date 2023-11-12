إزالة 38 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمراكز كفر الشيخ

أسفرت جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، عن إزالة 38 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، على مساحة 14 قيراطا و6 أسهم و3 آلاف و556 مترا.

إزالة 10 حالات تعدٍ بمركز ومدينة دسوق

وتمكنت حملات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق من إزالة 10 حالات تعدٍ على مساحة 5 قراريط و6 أسهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية الرقعة الزراعية.

كما تمكنت حملات الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، من إزالة حالتين تعدٍ على مساحة 526 مترا، و3 قراريط بقرية البلاصى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لحماية الرقعة الزراعية.

إزالة 4 حالات تعدٍ بمركز ومدينة بلطيم

وتمكنت حملات الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، من إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 665 مترا بقرية الشهابية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية الرقعة الزراعية.

كما تمكنت حملات الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس من إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، على مساحة 580 مترا، بقرى «عزبة سلام، وعزبة عجمية، وعزبة عاشور»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة الرياض

وتمكنت حملات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، من إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 1500 متر، بقري «الرغامة، وأبو ريا»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تمكنت حملات الوحدة المحلية لمدينة برج البرلس، من التحفظ على مواد البناء المستخدمة في التشغيل بالمخالفات، وتضمنت «تريلا» بمقطورة محملة بالطوب، وحفار مستخدم في أعمال الحفر، والبناء بدون حمل التصريح القانوني اللازم.

إزالة 4 حالات تعدٍ بمركز ومدينة كفر الشيخ

وتمكنت حملات الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، من إزالة 4 حالات تعدٍ على مساحة 6 قراريط.

كما تمكنت حملات الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين من إزالة 5 حالات تعدٍ على مساحة 950 مترا من الأراضي الزراعية.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شدّد على جميع الأجهزة والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة والزراعة، باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير المحاضر ضدهم، وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق معهم لتحقيق الردع ضد المخالفين.