تحذير من أمطار رعدية تضرب البحر الأحمر اليوم.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان، من سقوط أمطار على بعض مناطق من المحافظات تكون رعدية أحيانًا، اليوم الاثنين، على مناطق جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

أمطار جنوب البحر الأحمر

وشهدت جنوب البحر الأحمر خلال الأيام القليلة السابقة أمطارا على بعض المناطق ورفعت الأجهزة حالة الطوارئ وانتقال فرق الأزمات والطوارئ وفرق التشغيل والصيانه وفرق الصرف الصحي في مواجهة الأحوال الجوية المتقلبة وسقوط الأمطار التي وصلت إلى حد السيول على المناطق الجبلية.

سحب مياه الأمطار جنوب البحر الأحمر

ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر بعدد من سيارات والمعدات لسحب المياه المتراكمة وإزالة آثار الأمطار بمناطق جنوب البحر الأحمر وأعلنت الانتهاء من سحب مياه الأمطار المتراكمة والتي تعرضت لأمطار خلال الأيام السابقة في مواقع تجمعات مياه الأمطار.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر في بيان، حالة الطوارئ للتعامل الفوري مع حالات تقلبات الطقس كما تتلقى الشركة على مدار اليوم البلاغات الواردة من المواطنين عبر الخط الساخن.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة

القاهرة الكبري والوجه البحرى 28 درجة مئوية السواحل الشمالية 26 درجة مئوية جنوب سيناء 32 درجة مئوية شمال الصعيد 30 درجة مئوية جنوب الصعيد 34 درجة مئوية.