تداول 8 آلاف طن و410 شاحنات بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغ 13 سفينة، مشيرا إلى تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و410 شاحنات، و53 سيارة، فيما شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، و181 شاحنة، و40 سيارة، وشملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع ، 229 شاحنة و13 سيارة.

حركة البضائع

وأشار التقرير إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة بوسيدون إكسبريس، بينما غادرت السفينتان «الحرية» و«دليلة».

كما شهد ميناء نويبع تداول 2000 طن بضائع، و125 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينتين «أور» و«أيلة»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 866 راكبا بموانيها.