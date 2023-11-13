خريطة قطع المياه في 7 مراكز بالمنوفية اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، خريطة غسل المروقات وتطهير الخزانات اليوم الاثنين، إذ يجرى قطع المياه بمناطق الغسيل وصيانة محطات المياه بالفترة الصباحية، وفقا لجدول الصيانة الدوري المتبع لإجراء أعمال الصيانة الشهرية، لرفع كفاءة المحطات بالمنوفية، ولتقديم جودة أفضل للمشتركين بالشركة.

ووجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، عدة نصائح للمواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع المياه، اليوم الاثنين، منها توفير مصدر للمياه، خاصة أصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات.

أماكن قطع المياه اليوم

وكشفت «مياه المنوفية»، أماكن قطع المياه اليوم الاثنين، وفقًا لخطة الصيانة الدورية كالتالي:

- مركز شبين الكوم، قطع المياه عن قرىة مليج.

- مركز الشهداء، انقطاع المياه عن قرى دناصور دنشواي ودراجيل وكفر الشبح.

- مركز بركة السبع، انقطاع المياه اليوم عن قرى ششنا الحجر وميت فارس وجنزورة وأبو مشهور.

- مركز الباجور، قطع الياه اليوم عن قرى اسطنها لتوانة ولتوانة الصغرى.

- مركز قويسنا إنقطاع المياه عن قرى أبهنس ومصطاى وأم خنان وأشتيم وميت بره.

- مركز منوف انقطاع المياه عن قرى مشاة سلطان وتليا وبرهيم وجزئ.

- مركز أشمون، قطع المياه اليوم بقرى الفرعونية وسمادون وساقية أبو شعرة وطلبا والغتامنة.

مواعيد قطع المياه اليوم

وحددت شركة مياه المنوفية، مواعيد قطع المياه اليوم الاثنين بالأماكن المتأثرة بغسيل المروقات بخطة الصيانة الدورية بداية من 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا لمدة 4 ساعات.