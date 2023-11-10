خريطة قطع المياه عن 8 مناطق بالمنوفية غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قطع المياه غدا السبت، بعدة مناطق وقرى بمركز السادات، وفقا لجدول الصيانة الدوري المتبع لإجراء أعمال الصيانة الدورية وغسيل المروقات وتطهير الخزانات بمحطة مياه السادات، لرفع كفاءة المحطات، ولتقديم جودة أفضل للمشتركين.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بالمواطنين في الأماكن المتأثرة بقطع المياه غدا السبت، بتوفير مصدر للمياه، خاصة أصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات

مواعيد قطع المياه اليوم في المنوفية

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، مواعيد قطع المياه غدا السبت بداية من 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا لمدة 4 ساعات.

وكشفت «مياه المنوفية»، عن أماكن قطع المياه غدا السبت في قرى «أبو نشابة والباطنة وجنكيس والمطرانة ومنشأة النور، والإرتوزاي، وكفر داود والخطاطبة بمركز السادات».

وتتبع شركة مياه المنوفية خطة صيانة شهرية خلال الفترة الصباحية تجرى بالتبادل بين قرى ومراكز الشركة، وتعلن عنها مسبقا ليتم تنبيه المواطنين بالمواعيد الخاصة بالقرى التابعين لها.