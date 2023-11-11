خريطة قطع المياه في المحافظات اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت عدة شركات مياه غسيل المروقات بمحطات المياه التابعة لها وتطهير الخزانات لتقديم خدمة أفضل لعملائها مما يؤدي لقطع المياه اليوم السبت، وحددت مواعيد قطع المياه خلال الفترة الصباحية وأماكن انقطاع المياه ليتمكن المواطنون من توفير مغذى بديل، خاصة الأماكن الخدمية والمستشفيات والمخابز.

خريطة قطع المياه اليوم

وتنشر «الوطن» خريطة قطع المياه اليوم السبت، بالمحافظات وفقا لشركات المياه التابعة لها كالتالي:

- أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، قطع المياه بمركز أهناسيا لإجراء أعمال التطهير الدورية في خزان محطة منشأة عبد الصمد لمدة 14 ساعة اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا حتى 10 مساًء.

أماكن قطع المياه اليوم

وكشفت شركة مياه المنوفية قطع المياه عن مركز السادات والتابعة له بداية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لمدة 4 ساعات للصيانة الدورية.

- كما أوضحت محافظة السويس قطع مياه الشرب بمنطقة بورتوفيق بحي السويس، لمدة 12 ساعة، من الساعة التاسعة مساءً الجمعة حت الساعة التاسعة صباح اليوم السبت، لإجراء شبكة مياه هيئة قناة السويس أعمال صيانة وإحلال وتجديد على شبكة المياه والخطوط الرئيسية.

وأفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بقطع المياه عن بعض المناطق في مدينة جمصة لمدة 12 ساعة بداية من الساعة 6 مساء الجمعة، حتى 6 صباح السبت.

مواعيد قطع المياه بسوهاج

وصرحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بضعف المياه لمدة 48 ساعة بعدة قرى بمركز طهطا للصيانة الدورية من الساعة 8 صباح اليوم السبت، حتى الساعة 8 من صباح الاثنين المقبل.