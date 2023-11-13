تقديم الخدمات الطبية العلاجية لـ290 ألف مواطن في سوهاج

صرح الدكتور أحمد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بأن مستشفيات القطاع الصحي في المحافظة تشهد تطورًا كبيرًا على جميع المستويات، وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والتجهيزات والأجهزة.

وأوضح وكيل صحة سوهاج، أن مستشفيات القطاع الصحي استقبلت وقدمت آلاف الخدمات الصحية للمواطنين الذين يلتمسون العلاج فيها.

290 ألف مريض خلال الشهر الماضي

بلغ عدد المرضى الذين ترددوا على المستشفيات ما يقرب من 290 ألف مريض خلال الشهر الماضي.

إجراء الفحوصات الطبية وإجراء العمليات الجراحية

وأشار إلى أن هذه الخدمات شملت الكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية وإجراء العمليات الجراحية، كما استقبلت أقسام الاستقبال والطوارئ أكثر من 62 ألف حالة، وتم حجز 708 حالة في وحدات العناية المركزة والمتوسطة بالمستشفيات، وتم إجراء 566 ولادة سواء قيصرية أو طبيعية.

وتم تقديم 20 ألفا و622 جلسة غسيل كلوي في وحدات الغسيل الكلوي خلال الفترة المشار إليها.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن وحدات وأقسام الأشعة في المستشفيات أجرت أكثر من 18 ألف و460 إجراءً للأشعة التشخيصية، وشملت ذلك 13 ألفًا و644 صورة أشعة عادية، و4 آلاف و293 صورة أشعة فوق الصوتية، و365 صورة أشعة مقطعية، و162 صورة رنين مغناطيسي، وأجرت معامل المستشفيات 54 ألفًا و870 فحصًا.

وأضاف وكيل صحة سوهاج أيضًا أن 492 طفلًا حديثي الولادة تم دخولهم حضانات المستشفيات التابعة للقطاع الصحي.

ومن جانبه، أضاف الدكتور أحمد عبدالكريم، وكيل المديرية، أن فرق التفتيش والمتابعة التابعة للإدارة العامة للطب العلاجي تقوم بممارسة عملها يوميًا لمتابعة سير العمل في المستشفيات