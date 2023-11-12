«صحة سوهاج» تكرم نماذج ناجحة ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتمريض

شاركت مديرية الشؤون الصحية بسوهاج، في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتمريض، الذي نظمته نقابة تمريض سوهاج، بحضور الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض المصري، وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وعدد كبير من القيادات الصحية والتنفيذية والنقابية والشعبية، والكوادر التمريضية بالمحافظة.

وجرى خلال الاحتفال، تكريم عدد كبير من الكوادر التمريضية المشرفة، التي أفنت عمرها لخدمة المرضى، وكذلك تكريم شهداء الكوادر التمريضية بالمحافظة.

مجهودات التمريض بسوهاج

وخلال كلمة ألقتها الدكتورة كوثر محمود، أشادت فيها بمجهودات التمريض المصري، وتفانيه في العمل، لافتة إلى شعورها دائما بالفخر بهم، وبما يقدمونه للمريض.

وأثنى الدكتور أحمد أبوهاشم على الكوادر الطبية خلال كلمته بالاحتفالية، مقدما شكره وتقديره لملائكة الرحمة، لما قدموه ويقدموه من عمل، وسعيهم الدؤوب ليل نهار لخدمة المرضى ومساعدتهم، مؤكدا الدور الإنساني الذي يقدمه كل فرد من أفراد التمريض لسلامة وراحة المرضى.

قسم التمريض

وخلال الاحتفال، جددت الكوادر التمريضية الحاضرة للاحتفالية، قسم ويمين مهنة التمريض، بالحفاظ على سلامة المريض ورعايته وحفظ خصوصيته.