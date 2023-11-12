رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«صحة سوهاج» تكرم نماذج ناجحة ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتمريض

كتب:

شيماء دراز
06:31 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
مديرية الصحة بسوهاج

مديرية الصحة بسوهاج

شاركت مديرية الشؤون الصحية بسوهاج، في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتمريض، الذي نظمته نقابة تمريض سوهاج، بحضور الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض المصري، وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وعدد كبير من القيادات الصحية والتنفيذية والنقابية والشعبية، والكوادر التمريضية بالمحافظة.

وجرى خلال الاحتفال، تكريم عدد كبير من الكوادر التمريضية المشرفة، التي أفنت عمرها لخدمة المرضى، وكذلك تكريم شهداء الكوادر التمريضية بالمحافظة.

مجهودات التمريض بسوهاج 

وخلال كلمة ألقتها الدكتورة كوثر محمود، أشادت فيها بمجهودات التمريض المصري، وتفانيه في العمل، لافتة إلى شعورها دائما بالفخر بهم، وبما يقدمونه للمريض.

وأثنى الدكتور أحمد أبوهاشم على الكوادر الطبية خلال كلمته بالاحتفالية، مقدما شكره وتقديره لملائكة الرحمة، لما قدموه ويقدموه من عمل، وسعيهم الدؤوب ليل نهار لخدمة المرضى ومساعدتهم، مؤكدا الدور الإنساني الذي يقدمه كل فرد من أفراد التمريض لسلامة وراحة المرضى.

قسم التمريض 

وخلال الاحتفال، جددت الكوادر التمريضية الحاضرة للاحتفالية، قسم ويمين مهنة التمريض، بالحفاظ على سلامة المريض ورعايته وحفظ خصوصيته.

اقرأ المزيد:

وكيل «صحة سوهاج» يتفقد سير العمل بمجمع محارق النفايات الطبية

وكيل صحة سوهاج يبحث مع عدد من القيادات الدينية التعاون المشترك

وكيل «صحة سوهاج» يوجه بتشغيل 6 أجهزة غسيل كلوي بمستشفى برديس

«صحة سوهاج»: تشغيل 6 أجهزة غسيل كلوي إضافية بمستشفى برديس

وكيل صحة سوهاج يتفقد المجلس الطبي العام ويستمع لشكاوى المواطنين
بقلم شيماء دراز