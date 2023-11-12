«مصر تستطيع» يهدي كرة قدم وتيشيرت الزمالك لطفل فلسطيني محارب للسرطان

أهدى الإعلامي أحمد فايق، الطفل «فراس» محارب سرطان فلسطيني يتلقى العلاج في مصر، هدية عبارة عن كرة قدم وتي شيرت لنادي الزمالك، والذي وعده بأن لاعب الزمالك «زيزو» سيوقع عليه.

فراس: سألعب كرة القدم مع أصدقائي عندما أعود إلى قطاع غزة

وقال «فراس»، خلال لقائه ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أنه سيلعب مع أصدقائه عندما يعود إلى قطاع غزة بكرة القدم، متابعا: «أحب ليفاندوفسكي».

وتابع: «لما بكلم ربنا بقوله يا رب أطيب، ويا رب تخلص القصف على غزة وينصرنا على الإسرائيليين».

وعبَّر طفل فلسطيني يدعى فراس عن ولعه بأحمد سيد زيزو، جناح منتخبنا الوطني والزمالك، ليظهر له الإعلامي أحمد فايق رسالة مصورة عبر الهاتف الذكي من لاعب الزمالك، أعلن له فيها عن دعمه، قائلا: «شد حيلك، وربنا يرحم أهلك ويصبرك ويرحم كل شهداء غزة».