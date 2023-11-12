محاربة سرطان فلسطينية لـ«أحمد فايق»: مصر جميلة جدا.. (فيديو)

قالت جوري أحمد، محاربة سرطان فلسطينية تتلقى العلاج في مصر، إنها تحصل على جرعات لم تكن متاحة بالمستشفى في قطاع غزة، لذلك جاءت إلى مصر.

وأضافت جوري، في حوارها مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، على قناة «dmc»: «مصر جميلة ورائعة للغاية، وفي غزة كنت أسكن على الشاطئ، وأتذكر أننا في يوم تعرضنا للقصف استيقظنا في ساعة متأخرة من الليل وذهبنا إلى مكان تابع لإيواء، ثم عدنا مرة أخرى إلى دار جدي، وعندما كانت أمي تفترش المصلية سمعنا صوت انفجار».

وتابعت: «بعد القصف دخل الغبار كله في دار عمي، وسقط الزجاج، للأسف الناس مُقطعون في الشارع وهناك شهداء كثر، ثم نزحنا إلى النصيرات، خالتي موجودة هناك وأطمئن عليها كلما حانت الفرصة».

وأشارت إلى أن صديقتها منذ الصف الأول الابتدائي تعرض بيتها للقصف، لكنها بخير، أما أبناء عمومتها فقد استشهدوا.