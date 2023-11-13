أفشة لمحارب سرطان فلسطيني: «قوم يا بطل».. وأحمد فايق يهديه تيشيرت الأهلي

قال ساجد، أحد محاربي السرطان من غزة يتلقى العلاج في مصر، إنه سعيد بتلقي العلاج في مصر، واصفا إياها بأنها «حلوة»، مؤكدًا أنه عازم على أن يمشي على قدميه ويلعب.

أتمنى أن أصبح مهندسا حتى أبني قصرا أسكن فيه مع والدي ووالدتي

وأضاف ساجد، في حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، على قناة «dmc»: «أتمنى أن أصبح مهندسا حتى أبني قصرا أسكن فيه مع والدي ووالدتي»، بدوره أهداه مقدم البرنامج قميص نادي الزمالك بسبب تشجيعه للفارس الأبيض.

والتقى أحمد فايق بطفل محارب للسرطان ووالده، وهما داعمين للنادي الأهلي، وهو ما جعل الإعلامي يهدي الطفل قميص النادي الأهلي وكرة الأهلي.

وأظهر الإعلامي أحمد فايق على الهواء رسالة مُهداة من محمد مجدي أفشة لاعب خط الوسط بالنادي الأهلي إلى الطفل، قال فيها: «يا حبيبي، يا رب تكون بخير، قوم يا بطل ويا رب تقوم بالسلامة وتبقى زي الفل إن شاء الله.. حبيبي».