موقف الدراسة في 15 محافظة بعد توقعات بسقوط أمطار رعدية اليوم

بعد تعرض عدة محافظات إلى سقوط أمطار رعدية إلى غزيرة امتدت إلى القاهرة الكبرى خلال الساعات القليلة الماضية، يبحث المواطنون عن موقف الدراسة في المحافظات التي تشهد أمطار اليوم الاثنين، لاسيما مع استمرار فرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.

موقف الدراسة اليوم الاثنين في المحافظات

وعن موقف الدراسة في المحافظات التي تشهد أمطارا اليوم الاثنين، لم تعلن أي مديرية للتربية والتعليم عن تعطيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية ويعد يوماً دراسياً طبيعياً تستقبل فيه المدارس الطلاب بداية من الصباح الباكر.

أمطار رعدية تضرب 15 محافظة الساعات المقبلة

وعن طقس المحافظات اليوم الإثنين تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار رعدية على «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الشرقية، المنوفية، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، مطروح، دمياط، بورسعيد، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الدقهلية» وتكون رعدية أحياناً بنسبة تصل إلى 40% على مدار اليوم مع تكون الغيوم الجزئية ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وتشير التوقعات إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على المحافظات حتى يوم الجمعة المقبل 17 فبراير مع استمرار تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية والتى تعمل على حجب الرؤية الأفقية أحيانا وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة