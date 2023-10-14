حقيقة تعطيل الدراسة في 9 محافظات اليوم بسبب سقوط أمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن تزايد فرص سقوط الأمطار في 9 محافظات اليوم السبت، وهي محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، ومحافظة مطروح، والإسكندرية، ومحافظة كفر الشيخ، وبورسعيد، ودمياط، ومحافظة البحيرة، بنسبة 50% مع انخفاض درجات الحرارة حتى 4 درجات مئوية.

حقيقة تعطيل الدراسة غدا في 9 محافظات

وتكشف «الوطن» وفقا للمحافظات المتوقع تعرضها لسقوط أمطار غدا السبت، حقيقة تعطل الدراسة بها، إذ لم تعلن أي محافظة إلغاء الدراسة اليوم السبت، تأثرا بسقوط الأمطار.

بينما حذرت المحافظات من سقوط الأمطار غدا ووجهت المحافظات والهيئة العامة للأرصاد الجوية النصائح التالية المواطنين:

- تحذير السائقين من الشبورة المائية والسير على الطرق بالأمطار، ودعتهم لتوخي الحذر لتجنب الحوادث.

- تحذيرات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية، حيث تتعرض بعض الأماكن لنشوب الرياح.

- تحذيرات لمرضى حساسية العيون لوجود أتربة عالقة الساعات المقبلة لنشاط الرياح.

ودعت محافظة مطروح المواطنين لتوخي الحذر بالقيادة بالشوارع وعدم ملامسة أعمدة الإنارة أو السير أسفل الشرفات والمباني المتهالكة.

رفع حالة الطوارى بالإسكندرية غدا

وفي محافظة الإسكندرية، أعلن اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ، استعدادا لهطول الأمطار، اعتبارا من صباح غدا السبت 14 أكتوبر.