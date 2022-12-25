موقف الدراسة غدا في المحافظات بعد توقعات بسقوط أمطار رعدية

بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية يبحث أولياء الأمور عن موقف الدراسة غداً في المحافظات لا سيما بعد توقعات بسقوط أمطار رعدية غدا تصل إلى نسبة 50% في السواحل الشمالية على مدار اليوم، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

موقف الدراسة غداً في المحافظات

وعن موقف الدراسة غداً في المحافظات بعد توقعات بسقوط أمطار رعدية لم تعلن حتى الآن أي محافظة عن تأجيل الدراسة غداً في المحافظات، حيث تنظم الدراسة غداً الإثنين في جميع المدارس.

سقوط أمطار رعدية على المحافظات

وشهدت العديد من المحافظات اليوم سقوط أمطار غزيرة على فترات متفاوتة وهي «القاهرة - بورسعيد - كفر الشيخ - شمال سيناء - الإسكندرية - الغربية - مطروح، البحيرة»، ووجَّهت الجهات المعنية في هذه المحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار.

السحب الرعدية تؤثر بقوة على بورسعيد يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانا.

وتشير توقعات الأرصاد إلى استمرار سقوط الأمطار اليوم على القاهرة الكبرى ومناطق من الوجه البحرى، ومن المتوقع أن تمتد إلى مناطق من شمال الصعيد.