«الصليب الأحمر» بغزة: نرفض استمرار العمل العسكري في محيط المستشفيات

جدد متحدث الصليب الأحمر في غزة، دعوته لتوفير الحماية لكل العالقين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يزود مستشفى الشفاء بالوقود.

الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية

وأكد خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية، فضلا عن تقديم الرعاية الطبية في مستشفيات جنوب قطاع غزة.

وأضاف: «نفتقد الضمانات الأمنية التي تمكننا من العمل في رعاية سكان قطاع غزة»، مشددا على رفضه التام لاستمرار العمل العسكري في محيط المستشفيات كونها مرافق محمية بموجب القانون الدولي.

وأشار إلى أن الآلاف من مرضى القطاع لا يستطيعون تلقي الرعاية الصحية والحياة مشلولة بشكل كامل.