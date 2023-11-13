وزير الجيوش الفرنسي: يجب حماية المدنيين في غزة لتجنب حدوث تصعيد إقليمي
كتب:
يارا أشرف
03:57 ص | الإثنين 13 نوفمبر 2023
وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان لوكورنو
قال سيباستيان لوكورنو وزير الجيوش الفرنسي، إنه يجب حماية المدنيين في غزة لتجنب حدوث تصعيد إقليمي، وذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».
«الصحة العالمية» تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
يذكر أن مدير عام منظمة الصحة العالمية، طالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، قائلا: «لا يمكن للعالم أن يقف صامتًا ومستشفيات غزة تتحول إلى مشاهد الموت والدمار واليأس».
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، منذ قليل، ارتقاء 11078 شهيدًا على الأقل، بينهم 4506 أطفال، في حصيلة جديدة لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين بقطاع غزة لليوم الـ36 على التوالي.