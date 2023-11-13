سفير أمريكي: مسؤولية سقوط المدنيين في غزة تقع على عاتق حماس

أجرت الإعلامية لميس الحديدي، خلال حلقة برنامجها «كلمة أخيرة» عبر فضائية «أون»، حوارا تليفزيونيا مع السفير ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص بالقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، حول الحرب على قطاع غزة، وطرحت سؤالا عليه: «بعد مرور 37 يوماً على الحرب بغزة، متى تقول واشنطن لتل أبيب هذا يكفي؟».

حماس قتلت أكثر من 1000 إسرائيلي

ورد «ساترفيلد»، على السؤال سالف الذكر، متسائلا: «لماذا لم يتم ذكر تاريخ 7 أكتوبر وما حدث بها قبل بدء الحرب، حينما قامت حركة حماس الإرهابية قتلت أكثر من 1000 مدني إسرائيلي»، متابعا: «وعن السؤال المتعلق بما هو القدر الكافي؟ فوفاة مدني واحد عدد أكبر من اللازم، وعدد الوفيات المدنيين كبير للغاية بالفعل».

وأضاف: «نصل إلى حالة الاكتفاء في الوقت الذي تكون فيه حركة حماس غير قادرة على تهديد أمن واستقرار إسرائيل، فضلا عن عدم امتلاكها قدرة على فرض هذه الحياة السيئة التي كانت سبب في صنعتها لأكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة، وأيضا عندما تكون في وضع يجعلها لا تحكم أو تمارس القوة العسكرية».

وتابع: «نشدد دائما على أن تكون الطريقة التي تشن بها هذه الحملة تصل إلى أكبر قدر من النتائج وفي الوقت ذاته أقل عدد من الخسائر بصفوف المدنيين، وذلك الأمر شديد الصعوبة، إذ إنه يجرى في مدينة وهو قتال المدن الذي صنعته منظمة حماس على مدار 15 سنة».

حماس دمجت نفسها بين المدنيين

وأشار إلى أن حماس دمجت نفسها ومقاتليها ومراكز قياداتها في مواقع مدنية وحولها وتحتها إلى جانب المدارس والملاجئ والمستشفيات بهدف حماية أنفسهم، موضحا أن مسؤولية موت المدنيين تقع على عاتق إرهابي حماس الذين لا يهتمون بصالح أهالي غزة، بل بأطماعهم السياسية والأيدولوجية.