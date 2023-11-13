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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قلقيلية ونابلس وبيت ريما والخليل بالضفة الغربية

كتب:

يارا أشرف
05:25 ص | الإثنين 13 نوفمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قلقيلية ونابلس وبيت ريما والخليل بالضفة الغربية .

يذكر أن مدير عام منظمة الصحة العالمية، طالب بوقف فوري لإطلاق ‏النار في غزة، قائلا: لا يمكن للعالم أن يقف صامتا ومستشفيات غزة تتحول إلى ‏مشاهد الموت والدمار واليأس.‏

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها منذ قليل، ارتقاء 11078 شهيدا ‏على الأقل، بينهم 4506 أطفال، في حصيلة جديدة لحرب الإبادة الجماعية التي ‏تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين بقطاع غزة لليوم الـ36 على التوالي.‏

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