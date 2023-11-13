الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قلقيلية ونابلس وبيت ريما والخليل بالضفة الغربية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قلقيلية ونابلس وبيت ريما والخليل بالضفة الغربية .

يذكر أن مدير عام منظمة الصحة العالمية، طالب بوقف فوري لإطلاق ‏النار في غزة، قائلا: لا يمكن للعالم أن يقف صامتا ومستشفيات غزة تتحول إلى ‏مشاهد الموت والدمار واليأس.‏

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها منذ قليل، ارتقاء 11078 شهيدا ‏على الأقل، بينهم 4506 أطفال، في حصيلة جديدة لحرب الإبادة الجماعية التي ‏تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين بقطاع غزة لليوم الـ36 على التوالي.‏