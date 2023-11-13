«الصحة الفلسطينية»: أعداد المرضى كبيرة بغزة.. والإصابات خطيرة وغير مسبوقة

قال الدكتور فتحي أبو وردة، مستشار وزير الصحة الفلسطيني لقطاع غزة، إن كل 10 دقائق يستشهد طفل فلسطيني جراء الانتهاكات والهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيدا بدور الأطباء في فلسطين على مجهودهم وعملهم المتواصل دون راحة في رعاية الجرحى والعمل تحت الظروف الصعبة التي تصيب القطاع من نقص المياه وعدم توافر الطعام.

القطاع الصحي بغزة انهار بصورة كاملة

وأضاف «أبو وردة»، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن القطاع الصحي في غزة انهار بصورة كاملة منذ أكثر من أسبوعين، ولكنها مازالت صامدة تستقبل الضحايا والجرحى، مشيرا إلى أن المستشفيات قليلة مقارنة بنظائرها في الدول الكبرى، موضحا أن الانهيار له أسباب كثيرة وعلى رأسه امتلاء المستشفيات بالجرحى بصورة تفوق طاقتها الاستيعابية، إذ إن نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات قطاع غزة بلغت 122%.

أعداد الجرحى ضخمة

وتابع، أن المرضى في المستشفيات يتواجدون في كل الساحات سواء الطوارئ أو الاستقبال أو الحدائق وغيره، مؤكدا الأعداد كبيرة للغاية والإصابات خطيرة غير مسبوقة لم يشهدوها من قبل، ويتم إجراء العمليات حسب الأكثر خطورة.