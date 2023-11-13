هل يمكن استخدام جواز السفر في الانتخابات بدلا من البطاقة؟

«هل يمكن استخدام جواز السفر في الانتخابات بدلا من بطاقة الهوية؟».. سؤال طرحه بعض المواطنين حول إتمام الشخص السن القانونية أثناء تواجده في الخارج ولم يستخرج بطاقة الرقم القومي، وكان ذلك وقت الانتخابات الرئاسية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يمكن التصويت في الانتخابات الرئاسية في الخارج بجواز السفر الذي يتضمن الرقم القومي بشرط أن يكون ساريًا، وذلك إذا كان وقت الانتخابات قد حان وأتم الناخب السن القانونية ولم يستخرج بطاقة الرقم القومي.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من القرارات بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك حسب القرار المُنظم لقواعد التصويت.

وحسب ما نشرت الجريدة الرسمية للقرار رقم 26 لسنة 2023، والذي يُنظم قواعد وإجراءات تصويت المصريين في الخارج أثناء الانتخابات الرئاسية المُقبلة 2024، وتضم مادته الأولى على أنه لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية بالخارج، الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.