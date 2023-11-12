8 محاذير على حملات مرشحي الرئاسة.. منها الابتعاد عن المؤسسات العامة

انطلقت الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين بخوض الانتخابات الرئاسية 2024، ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد من المحظورات يجب على المرشحين تجنبها، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تلك المحظورات.

وفقا للمادة رقم 4 من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات حددت الجوانب المحظور التعرض لها أثناء الحملات الانتخابية للمرشحين، إذ نصت على أنه يحظر بوجه خاص القيام بأي من الأعمال التالية:

- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.

- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية والخاصة.

- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.

- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة، والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.

- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.

- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال.