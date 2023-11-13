متى تبدأ لجان الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج؟

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، أيام 1 و2 و3 ديسمبر المُقبل للتصويت في انتخابات الرئاسة 2024 خارج مصر، كما حددت أيام 5 و6 و7 يناير المقبل للتصويت في حالة الإعادة.

العمل من الساعة التاسعة صباحًا وحتي التاسعة مساءً

وبالنسبة للمواعيد الخاصة بعمل اللجان الانتخابية في خارج مصر، فتعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة المقر.

يمكن التصويت ببطاقة رقم قومي منتهية

وأكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يمكن للناخب التصويت في الانتخابات الرئاسية في الخارج ببطاقة رقم قومي منتهية، ولكن بشرط أن يكون الجواز الخاص به مميكنًا وساريًا ويتضمن الرقم القومي.

وأقرت الهيئة، بأن الإدلاء يكون بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناءً على ترشيح وزارة الخارجية.