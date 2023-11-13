انطلاق حملة لتحصين الماشية ضد الأمراض المعدية في كفر الشيخ الأحد المقبل

كشف الدكتور محمد بشار، وكيل مديرية الطب البيطري، في محافظة كفر الشيخ، عن تنظيم 132 فريقًا طبيًا بيطريًا لتحصين الماشية من الأبقار والجاموس ضد الأمراض المعدية، وذلك ضمن الحملة القومية الثالثة لتحصين الحيوانات، والتي ستبدأ أعمالها يوم الأحد المقبل.

الفرق الطبية البيطرية الطائرة لتحصين الماشية

وأوضح وكيل مديرية الطب البيطري لـ«للوطن»، أن الفرق الطبية البيطرية الطائرة لتحصين الماشية، ستشمل التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع.

وأشار إلى أن هذه الحملات البيطرية تحمل اسم «من بيت لبيت»، نظرًا لأن هذه الفرق (الـ132) ستنظم جولات إلى منازل مربي الماشية لفحصها في مكانها دون الحاجة لإرسالها إلى المستشفيات البيطرية المتخصصة.

وشدد على أن هذه الحملات البيطرية ستكون على رأس أولويات الحملة القومية الثالثة لتحصين الحيوانات، بهدف توفير الوقت والجهد علي مربي الماشية، علاوة على ضمان التحصين للماشية وحصرها بشكل دقيق بما يضمن حماية مقدرات الثروة الحيوانية في كفر الشيخ من الإصابة بأي أمراض معدية.

212 ألف رأس ماشية في كفر الشيخ

وقدر الدكتور «بشار»، تعداد الثروة الحيوانية في محافظة كفر الشيخ، بنحو 212 ألف رأس ماشية من الأبقار والجاموس، مضيفًا: «هذا العدد الضخم يوجب علينا الحفاظ على تلك الثروة الحيوانية الكبيرة، وحمايتها من أي أمراض تذكر».