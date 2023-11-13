7 طرق لسداد فواتير الكهرباء شهريا بسهولة.. «عشان متتراكمش عليك»

أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر عدة طرق سهلة وسلسة تساعد المواطنين على تسديد فواتير الكهرباء شهريا، دون الخوف من تأخر السداد أو الدخول في شريحة أعلى، أو تراكم الفواتير على المستهلكين، ما يزيد من حجمها وبالتالي يضطر المستهلكون للجوء الى طلب تقسيط دفع الفواتير.

7 طرق لسداد فواتير الكهرباء شهريا..لتجنب تراكم الفواتير

وأوضحت الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أسرع الطرق وأسهلها لتسديد فواتير الكهرباء شهريا، ومن خلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» 7 طرق لسداد فواتير الكهرباء شهريا.

- من خلال الموقع الخاص بالشركة القابضة مصر هنـــا، يمكن الاستعلام أو دفع فواتير جميع شركات توزيع الكهرباء على مستوي محافظات الجمهورية.

- الدفع من خلال نقاط التحصيل الإلكترونية في كلٍ من «مكاتب البريد - البنك الزراعي- مصاري - Bee - أمان - سداد - ممكن – ضامن وقتي - تمام ».

- الدفع من خلال 120 ألف نقطة «فوري» المنتشرة في جميع المحافظات والمراكز والمدن .

- الدفع عبر تطبيقات خدمات الكهرباء الذكية وتتمثل فى كلٍ من «App Store وPlay Store».

- الدفع عبر الموقع الإليكتروني هنـــا، كما تشمل الخدمة أيضا الإبلاغ عن قراءة العداد، واستعلام وسداد الفواتير.

- الدفع عبر المحفظة البنكية، بالبنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري.

- الدفع عبر المحافظ الخاصة بشركات المحمول الثلاثة داخل مصر.