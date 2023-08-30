الكهرباء تنتهي من مراجعة فواتير شهر سبتمبر

كشف مصدر مسؤول في الشركة القابضة للكهرباء، عن انتهاء فروع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات، اليوم، من مراجعة كشوف استهلاك قراءات عدادات المشتركين، لاستبعاد القراءات الشاذة تمهيدًا لطباعة فواتير شهر سبتمبر 2023، وتلافي أي أخطاء لإصدار إيصالات استهلاك فواتير معبرة عن الاستهلاك الفعلي للمشتركين دون أخطاء.

خفض معدلات شكاوى القراءات

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات، اتخذت عدّة إجراءات لخفض معدلات شكاوى القراءات والفواتير الخاطئة، من خلال استخدام تطبيق وتعميم «برنامج القراءة الموحد» لعداد الكهرباء على جميع الإدارات والفروع بشركات التوزيع، بهدف إصدار إيصالات استهلاك فواتير الكهرباء دون أخطاء بشرية، ومعبرة عن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين، والتي تبدأ إجراءاتها من استلام كشوف قراءات العدادات من الكشافين وحتى الانتهاء من طباعه الإيصالات، والرد على شكوى المشترك الخاصة بفواتير الاستهلاك بحد أقصى 48 ساعة.

تثبيت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 2023

وقررت الحكومة للمرة الثالثة تثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حاليا، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة 6 أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفا لمدة 18 شهرا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمراعاة الظروف والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم بأكمله.