«الأرصاد» تكشف تفاصيل الظواهر الجوية اليوم: أمطار وشبورة وطقس لطيف

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد اليوم، حيث تسقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة، كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.

وبحسب هيئة الأرصاد، تمتد الأمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

طقس مائل للحرارة وشبورة

وشهد اليوم تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة، كشفت هيئة الأرصاد الجوية أنّه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال النهار.

حالة الطقس ليلا

ويسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفيما يلي بيانا بدرجات الحرارة اليوم.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.