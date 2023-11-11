أمطار خفيفة في العريش وانخفاض بدرجات الحرارة

شهدت محافظة شمال سيناء، مساء اليوم السبت، أمطارا خفيفة على مناطق متفرقة من المحافظة، وخاصة مدينة العريش، استمرت قرابة نصف ساعة تقريبا دون تأثير على الحركة المرورية.

وهطلت الأمطار على مدن العريش والشيخ زويد ورفح الفلسطينية وبعض القرى التابعة لهم بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ في المحافظة بالتزامن مع التقلبات الجوية.

وشهدت منطقة القناة وسيناء، اليوم السبت، موجة من التقلبات الجوية وانخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة امتدت إلى محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء، ووصلت إلى الطرق السريعة والصحراوية الرابطة بينهم.

تحذيرات من الشبكة الوطنية للطوارئ

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من المحافظات، محذرة من زيادة السرعات على الطرق السريعة والصحراوية خلال الساعات المقبلة واقتصار السرعة على 60 كيلو بحد أقصى لعدم تعرض حياتهم للخطر إلى جانب الحذر من الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية وأعمدة الإنارة.

وقال بيان رسمي إن الأمطار يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، مشيرا إلى استمرار الأجواء حتى نهاية اليوم السبت فيما وجه المحافظون برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى في غرف العمليات الرئيسية، والغرف الفرعية في المراكز والمدن والتعامل الفوري مع أي حالة طوارئ.