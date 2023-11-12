عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من باب المغاربة

اقتحم عشرات المستوطنون تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى الرحمة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شددت في وقت سابق من اليوم الأحد، من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك، وأعاقت وصول الطلاب الفلسطينينإلى المدارس داخل المسجد.

هيئة الأسرى: إن ما جرى بحق الشهيد منتصر سيف جريمة إعدام

وفي قرية برقة شمال نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، استشهد الأسير المحرر منتصر محمد أمين سيف، 34 عاما، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام قوات الاحتلال القرية، فجرا.

بدورها، قالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين إن ما جرى بحق سيف، جريمة إعدام، وفي سياق ملاحقة الأسرى المحررين، والنيل منهم، ومن أسرهم.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، اعتقل جنود الاحتلال، في محافظة الخليل، 9 فلسطينيين بينهم مدير مدرسة التوانة في مسافر يطا جميل النواجعة، وحازم الفاخوري، زوج الأسيرة لمى خاطر، فيما داهمت مجموعة من المستوطنين بلباس عسكري فجر اليوم مدرسة التوانة بمسافر يطا واستولت على الأعلام الفلسطينية، وفتشتها.

اندلاع مواجهات عنيفة في مخيمي قلنديا وشعفاط

من جانبه، قال مصادر محلية، إن مواجهات عنيفة اندلعت في مخيمي قلنديا وشعفاط خلال اقتحام قوات الاحتلال، أطلق خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام، باتجاه الفلسطينيين، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شددت في وقت سابق من اليوم الأحد، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس.