الإسكندرية ترفع الطوارئ بسبب الأمطار: خط ساخن و187 سيارة وغرف عمليات

أعلن اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارًا من صباح اليوم الاثنين، استعدادًا لهطول الأمطار، طبقًا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

تمركز 187 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية

وكشف «نافع»، في بيان اليوم، عن تمركز 187 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية، خصوصًا بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها.

وأكد على استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.

رقم طوارئ الصرف الصحي بالإسكندرية

وشدد رئيس شركة صرف صحي الإسكندرية، على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورًا.

كما أكد تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وكشف «نافع» عن وجود تنسيق كامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة أي طارئ.