«DMC» تستعرض تقرير «الوطن» عن موافقة «النواب» على تغليظ عقوبة التحرش والتنمر

عرض برنامج «8 الصبح» على قناة «DMC» ما نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والذى جاء بعنوان: «النواب» يوافق على تغليظ عقوبات «التحرش والتنمر».

وقال الكاتب الصحفي محمد عبد الناصر إن ما حدث بالأمس داخل مجلس النواب وموافقته النهائية على مشروع تعديل قانون العقوبات الخاص بمواد التحرش بمثابة انتصار جديد للمرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا خلال العشر سنوات الماضية

وأضاف عبد الناصر خلال لقائه ببرنامج « 8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، أن المرأة المصرية تعيش عصرًا ذهبيًا خلال العشر سنوات الماضية، مشيرًا الى أنه كانت هناك به بعض الحوادث والجرائم المستحدثة طبقًا لوسائل التقنية الحديثة والوسائل اللاسلكية وغيره، وكان يتم عن طريقها بعض الجرائم، ولم تكن هناك نصوص خاصة بها فى القانون، وبالتالي كان من المهم جدًا استحداث بعض المواد داخل القانون حتى يواجه تلك السلوكيات مثل تغليظ عقوبة التحرش عن طريق الاتصالات اللاسلكية أو اللاسلكية أو التقنية.