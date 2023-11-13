رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«البيئة» تبحث آليات تنفيذ مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية في محمية وادي الريان

كتب:

بسمة عبدالستار
10:19 ص | الإثنين 13 نوفمبر 2023
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعا موسعا لبحث آليات تنفيذ مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية في محمية وادي الريان، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس وبحضور وفد مؤسسة four paws international، وشركة «Icon» للتصميمات الإنشائية، وكذلك منسق مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، بالإضافة إلى قيادات الوزارة المعنية بقطاع حماية الطبيعة.

تطوير المحميات

أعربت وزيرة البيئة عن خالص تقديرها لجهود الدكتور أحمد الأنصاري للترويج لمفاهيم السياحة البيئية، لافتة إلى اهتمامه الشخصي بالسياحة البيئية وبتطوير المحميات من خلال العمل المشترك مع الوزارة، ما يساهم في تغيير الوضع بالمحميات بالمحافظة.

وأكدت وزيرة البيئة أن «الملاذ الآمن» أحد المشاريع الرائدة والتي تمثل نقلة مهمة في مجال السياحة البيئية لكل من الوزارة ومحافظة الفيوم، للحفاظ علي ثروات مصر الطبيعية، وتوفير ملاذ آمن للحيوانات وتجربة سياحية فريدة ومميزة تضع الفيوم على الخريطة السياحية المصرية والعالمية بصورة مختلفة تضاهي المستويات العالمية.

اقرأ المزيد:

وزيرة البيئة: ننفذ مشروعات التوازن البيئي للبحيرات بتوجيهات رئاسية

وزيرة البيئة تتابع تنفيذ مشروعات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون

وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الـ45 للجنة العليا للقيد والاعتماد وأمانتها الفنية

وزيرة البيئة: الرئاسة المصرية تتابع ملف التغير المناخي
بقلم بسمة عبدالستار