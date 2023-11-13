«البيئة» تبحث آليات تنفيذ مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية في محمية وادي الريان

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعا موسعا لبحث آليات تنفيذ مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية في محمية وادي الريان، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس وبحضور وفد مؤسسة four paws international، وشركة «Icon» للتصميمات الإنشائية، وكذلك منسق مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، بالإضافة إلى قيادات الوزارة المعنية بقطاع حماية الطبيعة.

تطوير المحميات

أعربت وزيرة البيئة عن خالص تقديرها لجهود الدكتور أحمد الأنصاري للترويج لمفاهيم السياحة البيئية، لافتة إلى اهتمامه الشخصي بالسياحة البيئية وبتطوير المحميات من خلال العمل المشترك مع الوزارة، ما يساهم في تغيير الوضع بالمحميات بالمحافظة.

وأكدت وزيرة البيئة أن «الملاذ الآمن» أحد المشاريع الرائدة والتي تمثل نقلة مهمة في مجال السياحة البيئية لكل من الوزارة ومحافظة الفيوم، للحفاظ علي ثروات مصر الطبيعية، وتوفير ملاذ آمن للحيوانات وتجربة سياحية فريدة ومميزة تضع الفيوم على الخريطة السياحية المصرية والعالمية بصورة مختلفة تضاهي المستويات العالمية.