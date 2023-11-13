أستاذ علوم سياسية يكشف عن «فخ» إسرائيلي ينتظر 1.1 مليون فلسطيني في جنوب غزة

اضطر عشرات الآلاف من المواطنين إلى النزوح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وذلك عقب إبلاغ جيش الاحتلال الإسرائيلي الأمم المتحدة بأنه يجب أن يجب أن يتوجه نحو 1.1 مليون شخص إلى الجنوب.

وحذرت الأمم المتحدة من أن إجلاء هذا الرقم يعني أن نصف سكان غزة المزدحمة سيتجه إلى الجنوب مما ستكون هناك كارثة حقيقة، ليدور السؤال لماذا هذا الرقم بالتحديد؟

من جانبه، يجيب الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على السؤال بأن الاحتلال الإسرائيلي يمتلك إحصائيات بعدد الشباب الموجود في قطاع غزة وهم «1.1 مليون»، لأن كل مولود يولد في فلسطين، يتم تسجيل نسخة من تاريخ ميلاده وتفاصيله ومسكنه إلى الاحتلال الإسرائيلي، لذلك يريد الاحتلال أن يخرج كل شباب فلسطين من خارج غزة.

الرقب: قوات الاحتلال تريد أخذ أسلحة من الفصائل

وأضاف الرقب في تصريحات هاتفية لـ«الوطن»، أن إسرائيل تدعى القول بإنها ستوافق على وقف إطلاق النار بعد خروج هذا العدد إلى الجنوب، كما أنها تريد أيضًا أن تسلم الفصائل الفلسطينية أسلحتهم وأن يخرج عدد منهم بشكل كامل إلى خارج القطاع.

الرقب: الاحتلال يفكر بقتل أكبر عدد من الشباب الفلسطيني

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تريد أن تنهي الحرب بأي طريقة ولكن بصورة تظهر أنها منتصرة، ولكن طلبها بخروج أكثر مليون شخص من الشمال لن يظهر أن إسرائيل انتصرت، كما أنه لن يوافق العالم على ما تفعله إسرائيل من تهجير، ولا حتى أبناء فلسطين حيث نرى أنهم بالرغم من استشهادهم لا يريدون أن يتركوا أراضيهم، ولن يستسلموا.

وأكد أن إسرائيل تفكر حاليًا بأن تقتل أكبر عدد من الشباب الفلسطينيين لذلك تضغط عليهم إلى الجنوب ثم بعد ذلك يقعون أمام عنف أو قصف شديد.