خبير دولي: مصر لم تتأخر يوما عن مساندة فلسطين في السلم والحرب

قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر أصبحت السند الحقيقي والاستراتيجي وخزان الدعم الدائم للقضية الفلسطينية منذ عام 1948، وحسمت موقفها على أكمل وجه.

مصر قدمت الدعم لفلسطين دبلوماسيا

وأضاف في حديثه مع الإعلامي باسم طبانة، عبر برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر وقفت إلى جانب فلسطين دبلوماسيا للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية عند حدود 1967، لافتا إلى أن مصر قدمت الدعم للشعب الفلسطيني عندما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطين عام 2008، و2014، و2017 و2918 و2019 و2021 و2022 و2023.

دعم فلسطين بالمساعدات

وأوضح أن فلسطين أصبحت مستهدفة بالقصف والعدوان كل عام، ومصر الدولة الوحيدة التي تدعم الشعب الفلسطيني بإدخال المساعدات بحكم «الجيرة» والجغرافيا، وثانيا لأنها جزء من الأمن القومي المصري.