«الأمم المتحدة»: إسرائيل تقتل طفلا فلسطينيا كل 7 دقائق

صرحت الأمينة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، بأن إسرائيل قتلت 4300 طفل فلسطيني خلال شهر، وهذا العدد يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا في صراعات مسلحة بـ22 بلدًا حول العالم منذ عام 2020.

وقالت المؤسسات الحقوقية، إن الغارات الإسرائيلية، تقتل بمعدل طفل فلسطيني كل 7 دقائق، في رقم غير مسبوق بالتاريخ المعاصر، وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الوزارة لم تعد قادرة على إحصاء أعداد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع نتيجة انقطاع الاتصال بين المستشفيات، والتي تتعرض إلى عدوان عنيف، بحسب تقريره عرضته قناة Cbc، في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا».

استشهاد 39 رضيعًا بأقسام العناية المركزة

وأكد «القدرة»، استشهاد 39 رضيعًا بأقسام العناية المركزة في قطاع غزة لعدم وجود أكسجين، إذ بلغ عدد الشهداء 12 ألف شهيد، بينهم 4239 طفلاً، وأبلغ عن فقدان 1300 طفل.