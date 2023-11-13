ندوات بقرى أسيوط للتوعية بأهمية المشاركة في انتخابات الرئاسة

نظم مركز إعلام جنوب أسيوط ندوة تثقيفية بعنوان «الانتخابات الرئاسية والتحديات التي تواجه الدولة المصرية»، وذلك في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات بعنوان «صوتك مستقبلك.. انزل وشارك»، للحث علي المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية القادمة.

استهداف سيدات القرى

وأوضحت مروة سيد سلام، مدير المركز، أن اللقاء عُقد في دار مناسبات بقرية دوينة الغيط بأبوتيج، وشهد حضورا متميزا لسيدات القرية، وحاضر فيه الدكتور الفنجري أحمد محمد، أستاذ علم الاجتماع جامعة الوادي الجديد.

وافتتح اللقاء محسن محمد جمال المدير العام لإدارة إعلام وسط الصعيد، وأكد أهمية مكانة ودور المرأة، وبأنها قادرة علي المشاركة والتغيير وبكون المرأة كتلة تصويتية لا يستهان بها، مشددا علي خطورة السلبية حيال استحقاق مصيري مثل الانتخابات الرئاسية وبخاصة في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية في المرحلة الراهنة .

المشاركة الشعبية

وأشار الدكتور الفنجري إلى أهمية المشاركة الشعبية والتي تضفي الشرعية علي الانتخابات الرئاسية والمرشح الرئاسي المنتخب والظهور أمام دول العالم علي النحو اللائق بتاريخ وأصالة الشعب المصري في الأزمات، مسلطا الضوء علي المخططات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية حاليا لنيل من مكانتها وأن المواطن بمشاركته يصوت لصالح الدولة واستقرارها وليس لشخص المرشح، موضحا تداعيات المشاركة علي مستقبل البلاد والأجيال القادمة.