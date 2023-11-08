تعديل مقر لجنتك الانتخابية.. خدمة جديدة من «الوطنية للانتخابات»

خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات، خدمة خاصة للمواطنين الراغبين في تعديل مقر لجانهم الانتخابية وفقا للجنة الأقرب لمحل سكنهم، وهناك عدد من الخطوات ليستطيع الناخب تعديل مقر اللجنة الانتخابية الخاصة به وأتاحت له اختيار الأقرب لمحل السكن، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

تعديل مقر لجنتك الانتخابية واختيار الأقرب لسكنك

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الخطوات التي يجب على الناخب اتباعها لتغيير مقر اللجنة الانتخابية الخاصة به، كالتالي:

1- يدخل الناخب على الموقع الرسمي الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الضغط على هذا الرابط.

2- بعد الدخول موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، تظهر الصفحة الرئيسية للموقع، وبعدها يتم الضغط على أيقونة «طلبات».

3- يظهر أمام الناخب اختياران، يجب بعدها الضغط على أيقونة «طلب تغيير المركز الانتخابي».

4- يدخل الناخب الرقم القومي الخاص بصاحب الطلب، ثم يضغط على أيقونة «أبدأ الطلب».

5- يُدخل الناخب البيانات كاملة لمقدم الشكوى، ثم يرفق مسحا ضوئيا من وجه بطاقة الرقم القومي، ويستكمل كل البيانات المطلوبة.

6- يضغط الناخب على أيقونة «إرسال» بعد الانتهاء من ملء جميع البيانات.