ماذا قال فريق الطوارئ الطبي النرويجي عن وضع مستشفيات غزة؟

كشف مسؤول فريق الطوارئ الطبي النرويجي إلى غزة، عن وضع المستشفيات في قطاع غزة بعد 38 يوما من القصف الإسرائيلي المتزايد وسقوط آلاف الشهداء والجرحى، وفق ما أفدت به قناة القاهرة الإخبارية.

وضع المستشفيات في غزة

وترصد السطور التالية أبرز تصريحات مسؤول فريق الطوارئ الطبي النرويجي إلى غزة، كما يلي.

- الوضع في قطاع غزة كارثي.. والمستشفيات أصبحت دون وقود.

- النازحون في قطاع غزة بلا مياه أو طعام أو دواء.

- المواطنون في قطاع غزة يموتون لنقص المياه والطعام.

- الوضع في شمال غزة أكثر مأساوية بعد انقطاع الاتصالات.

- نشعر بالقلق على حياة الفلسطينيين في شمال قطاع غزة.

- العديد من المستشفيات باتت غير آمنة ويجب أن تكون تحت الحماية الدولية.

- يجب وقف إطلاق النار فورا والعمل على إدخال الوقود.

- 1.5 مليون فلسطيني في غزة دون مأوى بعد تعرض منازلهم للقصف.

- على المجتمع الدولي دعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

- الرئيس الأمريكي بايدن يسهم في قتل آلاف الأطفال في قطاع غزة.

- جرائم إسرائيل في قطاع غزة ليست دفاعا عن النفس بل تمثل انتهاكات بحق الفلسطينيين.

شروط للبقاء على قيد الحياة

وفي سياق متصل، ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إنّ الفلسطينيين في القطاع يعيشون ظروفا صحية مأساوية حيث لا مكان آمن ولا توجد أي شروط للبقاء على قيد الحياة كالمياه والغذاء والأمان والرعاية الصحية، وفوقها القصف الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 11 ألفا وإصابة ما يريد على 27 ألف مواطن، وفقدان نحو 3 آلاف آخرين.