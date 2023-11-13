حنان مطاوع تمازح جمهورها في اليوم العالمي للسناجل: «مترتبطيش بواحد زي عبد الغني»

مازحت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بشأن شخصية «رضوى» التي تجسد دورها في مسلسل «صوت وصورة»، وعلاقتها بطليقها «عبد الغني» الذي يجسد دوره الفنان وليد فواز، والذي تخلى عنها وعن قضيتها ضد الدكتور المتحرش.

حنان مطاوع تتحدث عن علاقتها بعبد الغني

وتزامنا مع اليوم العالمي للسناجل كتبت حنان مطاوع عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»: «في اليوم العالمي للسناجل رضوي بتقولك أنك تفضلي سينجل أفضل بكتير من الارتباط بواحد سلبي وضعيف زي عبد الغني»، ويعلق الجمهور على منشورها قائلاً: «نصائح رضوى بقت أهم من نصائح رضوى الشربيني».

آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع

ويعرض حاليا للفنانة حنان مطاوع مسلسل «صوت وصورة»، والذي حقق نجاحا كبيرا وإشادات من النقاد والجمهور بأداء حنان مطاوع، والذي وصفوه بالرائع.

أبطال مسلسل «صوت وصورة»

ويشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين، منهم حنان مطاوع ووليد فواز وصدقي صخر وعمرو وهبة ومراد مكرم ونجلاء بدر وعدد آخر من الفنانين، من إخراج محمود عبدالتواب.