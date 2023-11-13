سفينة مساعدات تركية تصل العريش تمهيدا لإيصالها إلى غزة

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وصالح موطلو شن، سفير دولة تركيا بالقاهرة، سفينة المساعدات التركية أثناء وصولها إلى ميناء العريش البحري.

المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

وأكد محافظ شمال سيناء، في بيان له، اليوم الاثنين، على الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة المصرية، بالتعاون مع كل الأطراف، لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وإيصال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

وثّمن المحافظ الدور الذي تقوم به تركيا في دعم الأشقاء الفلسطينيين بالمساعدات الإغاثية المتنوعة، وتطبيب جراح الفلسطينيين، بالتنسيق بين وزارتي الصحة المصرية والتركية، مشيراً إلى أن المحافظة وصل لها كثير من المساعدات الإنسانية عبر دول العالم عبر مطار العريش.

سفينة تركية تصل ميناء العريش

وأكد السفير التركي في القاهرة، عقوة الروابط بين الشعبين التركي والمصري، مشيرا إلى التواصل بين الرئيسين المصري والتركي بشأن الحرب على غزة.

وأضاف، أن سفينة المساعدات تتضمن 8 مستشفيات ميدانية متكاملة مجهزة بغرف العمليات ووحدات العناية المركزة، بجانب 20 سيارة إسعاف مجهزة، و15 مولد طاقة وكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بتشغيل المستشفيات الميدانية.