محافظ شمال سيناء: نعمل على تذليل العقبات أمام الفلسطينيين في العريش

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، متابعته لأحوال الفلسطينيين في العريش، سواء العالقين أو المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات العريش وبئر العبد النموذجي والشيخ زويد المركزي.

تذليل العقبات أمام الفلسطينيين

وقال محافظ شمال سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، نعمل كل ما في وسعنا لتذليل العقبات أمام الفلسطينين، سواء العالقين أو الذين دخلوا من معبر رفح للعلاج من الإصابات الناتاجة من عدوان قوات الاحتلال على غزة، مضيفا أن جميع أجهزة الدولة تولي الفلسطينيين اهتماما بالغا فهم في وطنهم الثاني، وليسوا غرباء في الأراضي المصرية.

شقق سكنية بأثاث جيد في عمارات السبيل

وأوضح محافظ شمال سيناء، أنه تم تسكين العالقين في شقق سكنية بعمارات السبيل غرب العريش، وهي شقق مجهزة بأثاث جيد، ويتم تقديم وجبات طعام يومية لهم، وعلاج على نفقة الدولة، وهناك سيارة خاصة من المحافظة، لنقلهم أثناء تحركهم داخل مدينة العريش.

وكشف المحافظ أن طاقة مستشفيات المحافظة 300 سرير، ويمكن استقبال ضعف هذا العدد من خلال توفير غرف إضافية خارج المستشفى، والمحافظة مستعدة لجميع الاحتمالات لخدمة المصابين وذويهم.