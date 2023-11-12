4 جامعات تدعم مستشفى العريش العام بـ16 طبيبا لعلاج المرضى ومصابي غزة

دعمت 4 جامعات مصرية، مستشفى العريش العام، بـ16 طبيبا من أطباء البروتوكول، وذلك لعلاج المرضى ومصابي غزة، وإجراء عمليات جراحية للحالات الطارئة.

وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، أسماء الأطباء وتخصصاتهم الذين وصلوا من جامعات الزقازيق والمنصورة والأزهر والقاهرة، كالتالي:

أسماء الأطباء وتخصصاتهم

الدكتورة نجلاء عاطف رياض الجندي أستاذ كبد وجهاز هضمي، الدكتور يوسف محمد فهيم محمد أستاذ أشعة، الدكتور محمد السيد عطا الفقى مدرس مساعد جراحة عظام، الدكتور إسلام عبد الباسط هاشم مدرس مساعد جراحة عظام وهم من جامعة الأزهر، والدكتور محمد عادل غنيم أستاذ مساعد جراحة مخ وأعصاب، الدكتور كريم فتحي صاوي عبد الجواد مدرس مساعد جراحة مخ وأعصاب من جامعة القاهرة، والدكتور عصام سعد عبدالواحد أستاذ جراحة قلب وصدر، والدكتور كريم محمد مدحت أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب، الدكتور عصام سعد عبدالواحد أستاذ جراحة قلب وصدر، الدكتور كريم محمد مدحت أستاذ مساعد جراحة قلب وصدر.

كما تضمنت الأسماء: الدكتور أمر الله عبدالمنعم محمد أستاذ طب أورام، الدكتور طارق عزت عبداللطيف أستاذ جراحة عامة، الدكتور مرسي محمد مرسي أستاذ جراحة عامة، الدكتور وليد أحمد عبدالهادي أستاذ مساعد جراحة عامة، الدكتور مصطفى عبدالله عبدالعزيز أستاذ مساعد عيون، الدكتور محمد صلاح محمد أستاذ جراحة اليد والتجميل، الدكتور محمد حامد عبدالرحيم مدرس مساعد جراحة اليد والتجميل من جامع الزقازيق، والدكتور إبراهيم محمد حمدي سالم النمر مدرس مساعد تخدير من جامعة المنصورة.

الاستعانة بالأطباء لعلاج الفلسطينيين

وأكد الدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأطباء القادمين من الجامعات المصرية يقومون بعمل الكشف الطبي على المرضى بالعيادات الخارجية، ويتم الاستعانة بهم لإجراء عمليات جراحية دقيقة للفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، وأيضا للحالات التي تحتاج تدخل جراحي بقائمة انتظار مستشفى العريش العام.

بدورها أكدت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، أن تخصصات الأطباء القادمين من الجامعات المصرية الأخرى ساعدت في عمليات الكشف على المرضى بمستشفى العريش، موضحة أن الأطباء يعملون على شقين، الكشف على المرضى من أهالي سيناء، وإجراء عمليات جراحية للحالات التي تستدعي، وأيضا لدعم الفريق الطبي الآخر المختص بعلاج الجرحى الفلسطينيين.