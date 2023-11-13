برلماني: مجمع سيارات بورسعيد يستهدف تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل

قال زكي عباس، عضو مجلس النواب، إنّ اتجاه الحكومة لإنشاء مجمع صناعة السيارات متعدد الأغراض بالمنطقة الصناعية في بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يهدف إلى تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب، موضحا أنّ الدولة المصرية تسعى إلى توطين صناعة السيارات باعتبارها فرصة استثمارية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد عضو مجلس النواب، أنّ توطين صناعة السيارات سيجعل مصر السوق الأول للسيارات في القارة الأفريقية، خاصة أنّ مصر تتمتع بموقع استراتيجي ممتاز يوفر سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية الأخرى، ما يسهم في تسهيل عمليات التصدير.

وأشار عباس، إلى أنّ الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتوطين وتعميق صناعة السيارات، خاصة توطين صناعة السيارات الكهربائية، تتزامن مع الاهتمام المتنامي بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لمناقشة الملامح الرئيسية لبدء الدراسات الخاصة بإقامة مجمع لصناعة السيارات متعدد الأغراض في منطقة شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومارتينا بينا، العضو المنتدب، ورئيس مجموعة فولكس فاجن أفريقيا، ورئيس الرابطة الأفريقية لمُصنّعي السيارات، ووليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوي الخبرة.