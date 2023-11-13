غلق 7 محاجر والتحفظ على «خلاطة» و18 طن حديد ومواد بناء بدسوق في كفر الشيخ

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، من غلق 7 محاجر غير مرخصة، والتحفظ على «خلاطة» و18 طن حديد ومواد بناء، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق.

غلق 7 محاجر غير مرخصة بقرى دسوق

وأغلقت الوحدة المحلية 7 محاجر غير مرخصة، منها محجر بقرية العجوزين على مساحة 500 متر، و2 بقرية شابة، و4 محاجر بقرية كفر مجر على مساحات 100 متر، و400 متر، و80 متر، و150 متر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

كما جرى التحفظ على «خلاطة» بقرية شباس الشهداء، و2 كساحة كل واحدة تحمل 9 أطنان حديد تسليح، بإجمالي 18 طنا بنطاق قرية شابة طريق «محرم - سيدي سالم»، وجرى إيداعها بالوحدة المحلية بقرية شابة.

وجرى التحفظ أيضا على مواد بناء وأسمنت وحديد مسلح بنطاق حي شمال دسوق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

غلق المحاجر غير المرخصة على مستوى محافظة كفر الشيخ

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أصدر قراراً حمل رقم 2083، بشأن غلق المحاجر غير المرخصة كافة على مستوى المحافظة غلقا نهائيا، وفي حالة تعديه على الأرض الزراعية يجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، طبقا لأحكام قانون الزراعة، وتُعرض على النيابة المختصة.